Самые загруженные аэропорты мира

Аэропорты — это не просто места пересадки, а настоящие артерии глобальных путешествий.

Ежегодно миллиарды пассажиров проходят через самые загруженные аэропорты планеты.

Хотите узнать, какие аэропорты обслуживают наибольшее количество людей? Мы обратились к отчету Airports Council International (ACI) — World Airport Traffic Report 2025.

Если рассматривать полную картину — как внутренних, так и международных пассажиров — один аэропорт выделяется среди всех: международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте (ATL). С ошеломляющим показателем в 108 миллионов пассажиров в 2024 году он остаётся самым загруженным аэропортом в мире.

Однако по международному трафику безоговорочным лидером является Международный аэропорт Дубая (DXB) — настоящий перекрёсток континентов. Более десяти лет DXB удерживает звание самого загруженного международного аэропорта мира, приняв 92,3 миллиона пассажиров в 2024 году.

С учётом масштабных проектов расширения, в ближайшем будущем к клубу аэропортов с более чем 100 миллионами пассажиров присоединятся новые участники, что изменит будущее мировой авиации.

Рейтинг самых загруженных аэропортов мира по пассажиропотоку (2024)

1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL), США — 108,1 млн пассажиров

Ночью аэропорт освещается красными и пурпурными огнями, которые невозможно не заметить с воздуха. Даже если вы устали от путешествия, яркие светодиоды пробуждают новый заряд энергии.

Будучи самым загруженным аэропортом мира на протяжении почти двух десятилетий, Хартсфилд-Джексон принял более 108 миллионов пассажиров в 2024 году. Но не стоит бояться толпы — современные технологии и эффективные системы обеспечивают комфортное обслуживание постоянного потока международных пассажиров. Более 50 лаунжей предлагают бесплатную еду и напитки, сотни магазинов duty-free дают повод обновить гардероб, а роботизированные подушки облегчают передвижение пассажирам с ограниченной мобильностью.

Центральное расположение в США и статус главного хаба Delta Air Lines делают ATL одним из ключевых пересадочных узлов мира. Прямые рейсы доступны более чем в 200 направлений на шести континентах.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 108,1 млн

Местоположение: Атланта, Джорджия, США

Код IATA: ATL

Взлётно-посадочные полосы: 5

Самая длинная ВПП: 3 776 м

Авиакомпании: 20

Направления: 220

Открыт: 1926

2. Международный аэропорт Дубая (DXB), ОАЭ — 92,3 млн пассажиров

Невозможно представить список рекордсменов без Дубая!

DXB — второй по загруженности аэропорт мира, принявший рекордные 92,3 миллиона пассажиров в 2024 году — больше, чем население всей Германии!

Более десяти лет Дубай удерживает звание самого загруженного международного аэропорта, опережая таких конкурентов, как Лондон Хитроу, Париж Шарль де Голль, Стамбул и Доха.

DXB — один из самых связанных аэропортов мира, предлагающий рейсы в 272 направления в 107 странах, обслуживаемый более чем 106 авиакомпаниями, включая Emirates и flydubai.

История аэропорта впечатляет: с момента основания в 1960 году с одной песчаной ВПП длиной 1800 м DXB превратился в современный авиационный гигант с пропускной способностью 115 миллионов пассажиров в год — и этот показатель, вероятно, будет достигнут в ближайшее время.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 92,3 млн

Местоположение: Дубай, ОАЭ

Код IATA: DXB

Взлётно-посадочные полосы: 2

Самая длинная ВПП: 4 450 м

Авиакомпании: 100+

Направления: 270+

Открыт: 1960

3. Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (DFW), США — 87,8 млн пассажиров

Независимо от того, приехали ли вы посмотреть на Dallas Cowboys или просто транзитом, DFW — один из самых загруженных аэропортов мира с веской причиной. Построенный в 1973 году, аэропорт включает пять терминалов, в том числе роскошный терминал с частными люксами и бесплатными изысканными блюдами от местных шеф-поваров.

Если у вас всего пара часов в Техасе, обязательно попробуйте фирменное барбекю, сэндвичи и замороженный йогурт в многочисленных кафе аэропорта. После насыщенного обеда расслабьтесь в одном из спа.

В 2024 году DFW обслужил 87,8 миллиона пассажиров. Аэропорт имеет собственный почтовый индекс 75261 и занимает площадь, близкую к размеру Манхэттена, что делает его одним из крупнейших по площади в мире.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 87,8 млн

Местоположение: Даллас-Форт-Уэрт, Техас, США

Код IATA: DFW

Взлётно-посадочные полосы: 7

Самая длинная ВПП: 4 085 м

Авиакомпании: 28

Направления: 260

Открыт: 1973

4. Аэропорт Токио Ханэда (HND), Япония — 85,9 млн пассажиров

Токио — это сочетание ультрасовременности и глубоко укоренившихся традиций, и аэропорт Ханэда отражает эту двойственность.

Здесь путешествие — это не только пункт назначения, но и опыт. В Ханэде можно окунуться в онсэн (горячие источники), наблюдая взлёты самолётов на фоне горы Фудзи, или прогуляться по воссозданной улице эпохи Эдо в Терминале 3. Любителям поп-культуры понравится Tokyo Pop Town в Терминале 2 с сувенирами в стиле каваии и кафе с матча.

В 2024 году Ханэда принял 85,9 миллиона пассажиров, почти достигнув своей пропускной способности в 90 миллионов, и сохранил статус самого загруженного аэропорта Азии. Расположенный к югу от центра Токио, он является главным внутренним хабом Японии и связывает страну с крупными международными городами. Близость к центру, современные удобства и эффективное обслуживание делают Ханэду одним из лучших аэропортов мира.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 85,9 млн

Местоположение: Токио, Япония

Код IATA: HND

Взлётно-посадочные полосы: 4

Самая длинная ВПП: 3 360 м

Авиакомпании: 40+

Направления: 100+

Открыт: 1931

5. Лондонский аэропорт Хитроу (LHR), Великобритания — 83,9 млн пассажиров

В 2024 году Хитроу сохранил статус самого загруженного аэропорта Европы, приняв почти 84 миллиона пассажиров. Ключевой трансатлантический хаб, он соединяет Великобританию с более чем 200 направлениями и является базой British Airways.

Несмотря на всего две ВПП, LHR справляется с огромным пассажиропотоком. Четыре пассажирских терминала предлагают первоклассные магазины и лаунжи. Планы по расширению ВПП подчёркивают важность Хитроу в мировой авиации и его роль в качестве ворот в Европу.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 83,9 млн

Местоположение: Лондон, Великобритания

Код IATA: LHR

Взлётно-посадочные полосы: 2

Самая длинная ВПП: 3 901 м

Авиакомпании: 80+

Направления: 200+

Открыт: 1946

6. Международный аэропорт Денвера (DEN), США — 82,4 млн пассажиров

Второй по площади аэропорт в мире, Денверский международный аэропорт занимает территорию более 135 км² и обслуживает свыше 82 миллионов пассажиров в год.

Известный своим огромным пространством и уникальной крышей в виде палатки, аэропорт расположен в регионе Скалистых гор. Несмотря на масштаб и постоянный поток людей, здесь приятно провести время в ожидании рейса.

Современные системы безопасности минимизируют очереди, автоматическая регистрация багажа упрощает процесс, а обновлённые терминалы чисты и удобны для развлечений и отдыха. Рекомендуем посетить Root Down — первый местный ресторан, открывшийся в аэропорту. Денвер также может похвастаться одной из самых длинных ВПП в мире, способной принимать крупные самолёты для дальнемагистральных рейсов.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 82,4 млн

Местоположение: Денвер, Колорадо, США

Код IATA: DEN

Взлётно-посадочные полосы: 6

Самая длинная ВПП: 4 800 м

Авиакомпании: 25

Направления: 215

Открыт: 1995

7. Аэропорт Стамбула (IST), Турция — 80,1 млн пассажиров

Аэропорт Стамбула (iGA – Istanbul Grand Airport) быстро стал одним из самых загруженных аэропортов мира, приняв 80,1 миллиона пассажиров в 2024 году. Открытый в 2018 году, он является одним из новейших и самых амбициозных мегахабов. С планами увеличить пропускную способность до 200 миллионов пассажиров к 2028 году, IST претендует на звание крупнейшего аэропорта мира.

Являясь глобальным хабом Turkish Airlines, аэропорт соединяет пассажиров с более чем 300 направлениями в Европе, Азии, Африке и Америке. Концепция «всё под одной крышей» реализована в едином терминале площадью 1,4 миллиона квадратных метров — одном из крупнейших в мире, обслуживающем как внутренние, так и международные рейсы. Архитектура отражает османское наследие, сочетая традиции с современностью.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 80,1 млн

Местоположение: Стамбул, Турция

Код IATA: IST

Взлётно-посадочные полосы: 5

Самая длинная ВПП: 4 500 м

Авиакомпании: 99

Направления: 321

Открыт: 2018

8. Международный аэропорт Чикаго О’Хара (ORD), США — 80 млн пассажиров

Дизайн аэропорта отражает город, построенный на линиях и движении: три терминала объединены в одно здание, а форма напоминает расположение Чикаго на озере Мичиган и реке Чикаго.

Герб Чикаго вдохновил оформление аэропорта, а концепция «Город в саду» воплощена в цветочных композициях между белоснежной инфраструктурой. Современный комплекс включает четыре терминала с роскошными удобствами: ресторанами высокой кухни, лаунжами, спа, магазинами и зонами развлечений. С прямыми рейсами более чем в 250 направлений, ORD стал местом встречи для 80 миллионов пассажиров в 2024 году. С восемью ВПП — самым большим числом среди крупных международных аэропортов — ORD является ключевым хабом United Airlines и American Airlines.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 80 млн

Местоположение: Чикаго, Иллинойс, США

Код IATA: ORD

Взлётно-посадочные полосы: 8

Самая длинная ВПП: 3 962 м

Авиакомпании: 45

Направления: 258

Открыт: 1944

9. Международный аэропорт Индиры Ганди (DEL), Индия — 77,8 млн пассажиров

Аэропорт Индиры Ганди в Дели принял 77,8 миллиона пассажиров в 2024 году, став самым загруженным аэропортом Южной Азии.

Будучи хабом для Air India и IndiGo, DEL соединяет Индию с направлениями по всему миру. Современный Терминал 3 и продолжающееся расширение отражают стремительный рост авиационной отрасли страны.

Расположение в столице усиливает значение аэропорта как внутреннего, так и международного узла, демонстрируя быстрое развитие Индии в мировом авиационном рейтинге.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 77,8 млн

Местоположение: Дели, Индия

Код IATA: DEL

Взлётно-посадочные полосы: 4

Самая длинная ВПП: 4 430 м

Авиакомпании: 60+

Направления: 160+

Открыт: 1962

10. Международный аэропорт Шанхай Пудун (PVG), Китай — 76,8 млн пассажиров

В 2024 году Шанхай Пудун обслужил 76,8 миллиона пассажиров, заняв десятое место в мире.

Открытый в 1999 году, PVG является главным международным хабом Шанхая, в то время как аэропорт Хунцяо обслуживает большинство внутренних рейсов.

Пудун — крупная база China Eastern Airlines и важный элемент экономического и туристического роста Китая.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 76,8 млн

Местоположение: Шанхай, Китай

Код IATA: PVG

Взлётно-посадочные полосы: 5

Самая длинная ВПП: 4 000 м

Авиакомпании: 80+

Направления: 210+

Открыт: 1999

11. Международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX), США — 76,6 млн пассажиров

Город ангелов и аэропорт мечты. LAX соединяет путешественников с 187 международными направлениями, что делает его популярным местом для пересадок.

В 2024 году через LAX прошло 76,6 миллиона пассажиров, что сделало его самым загруженным аэропортом западного побережья США.

Проехать через Лос-Анджелес и не посетить Голливуд или Беверли-Хиллз сложно, но аэропорт расположен достаточно близко к городу, а общественный транспорт обеспечивает удобный доступ к основным достопримечательностям. Если времени мало, но хочется свежего воздуха — рядом находится пляж Манхэттен. Для отдыха после перелёта рекомендуем массаж глубоких тканей в одном из спа аэропорта — вы это заслужили.

Основные характеристики:

Годовой пассажиропоток: 76,6 млн

Местоположение: Лос-Анджелес, Калифорния, США

Код IATA: LAX

Взлётно-посадочные полосы: 4

Самая длинная ВПП: 3 685 м

Авиакомпании: 66

Направления: 187

Открыт: 1928

Заключение: самые загруженные аэропорты мира

Хотя вы не можете просто сесть на самый дорогой частный самолёт или арендовать крупнейшую яхту, вы можете выбрать, как и где провести неизбежную пересадку. И хотя самые загруженные аэропорты не всегда ассоциируются с роскошью, у них есть свои преимущества.

Международные аэропорты с постоянным потоком пассажиров обычно предлагают лучшие удобства и множество развлечений. Хартсфилд-Джексон в Атланте — самый загруженный аэропорт мира — предлагает более 50 лаунжей, сотни бутиков и роботизированные подушки. DFW располагает роскошным терминалом с частными люксами и бесплатными изысканными блюдами. Чикаго О’Хара вдохновлён концепцией «Город в саду» с цветочными композициями и спа-зонами.

Все крупнейшие аэропорты мира созданы для максимальной эффективности с использованием передовых технологий: роботизированные помощники, автоматическая регистрация и оптимизированные системы безопасности. И, конечно, это возможность окунуться в энергетику тысяч людей со всего мира, ожидающих своё следующее путешествие.

Топ-20 самых загруженных аэропортов мира по пассажиропотоку в 2024 году

Место Город, страна Код IATA Пассажиры 1 Атланта, США ATL 108 067 766 2 Дубай, ОАЭ DXB 92 331 506 3 Даллас/Форт-Уэрт, США DFW 87 817 864 4 Токио, Япония HND 85 900 617 5 Лондон, Великобритания LHR 83 884 572 6 Денвер, США DEN 82 358 744 7 Стамбул, Турция IST 80 073 252 8 Чикаго, США ORD 80 043 050 9 Нью-Дели, Индия DEL 77 820 834 10 Шанхай, Китай PVG 76 787 039 11 Лос-Анджелес, США LAX 76 588 028 12 Гуанчжоу, Китай CAN 76 365 092 13 Инчхон, Корея ICN 71 212 515 14 Париж, Франция CDG 70 290 260 15 Сингапур, Сингапур SIN 67 650 000 16 Пекин, Китай PEK 67 367 428 17 Амстердам, Нидерланды AMS 66 828 759 18 Мадрид, Испания MAD 66 148 340 19 Нью-Йорк, США JFK 63 265 984 20 Бангкок, Таиланд BKK 62 234 693

Погружайтесь в мир авиации и планируйте свои путешествия с учётом самых загруженных и современных аэропортов мира!