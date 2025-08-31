Самые загруженные аэропорты мира

Аэропорты — это не просто места пересадки, а настоящие артерии глобальных путешествий.
Ежегодно миллиарды пассажиров проходят через самые загруженные аэропорты планеты.
Хотите узнать, какие аэропорты обслуживают наибольшее количество людей? Мы обратились к отчету Airports Council International (ACI) — World Airport Traffic Report 2025.
Если рассматривать полную картину — как внутренних, так и международных пассажиров — один аэропорт выделяется среди всех: международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте (ATL). С ошеломляющим показателем в 108 миллионов пассажиров в 2024 году он остаётся самым загруженным аэропортом в мире.
Однако по международному трафику безоговорочным лидером является Международный аэропорт Дубая (DXB) — настоящий перекрёсток континентов. Более десяти лет DXB удерживает звание самого загруженного международного аэропорта мира, приняв 92,3 миллиона пассажиров в 2024 году.
С учётом масштабных проектов расширения, в ближайшем будущем к клубу аэропортов с более чем 100 миллионами пассажиров присоединятся новые участники, что изменит будущее мировой авиации.
1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL), США — 108,1 млн пассажиров
Ночью аэропорт освещается красными и пурпурными огнями, которые невозможно не заметить с воздуха. Даже если вы устали от путешествия, яркие светодиоды пробуждают новый заряд энергии.
Будучи самым загруженным аэропортом мира на протяжении почти двух десятилетий, Хартсфилд-Джексон принял более 108 миллионов пассажиров в 2024 году. Но не стоит бояться толпы — современные технологии и эффективные системы обеспечивают комфортное обслуживание постоянного потока международных пассажиров. Более 50 лаунжей предлагают бесплатную еду и напитки, сотни магазинов duty-free дают повод обновить гардероб, а роботизированные подушки облегчают передвижение пассажирам с ограниченной мобильностью.
Центральное расположение в США и статус главного хаба Delta Air Lines делают ATL одним из ключевых пересадочных узлов мира. Прямые рейсы доступны более чем в 200 направлений на шести континентах.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 108,1 млн
- Местоположение: Атланта, Джорджия, США
- Код IATA: ATL
- Взлётно-посадочные полосы: 5
- Самая длинная ВПП: 3 776 м
- Авиакомпании: 20
- Направления: 220
- Открыт: 1926
2. Международный аэропорт Дубая (DXB), ОАЭ — 92,3 млн пассажиров
Невозможно представить список рекордсменов без Дубая!
DXB — второй по загруженности аэропорт мира, принявший рекордные 92,3 миллиона пассажиров в 2024 году — больше, чем население всей Германии!
Более десяти лет Дубай удерживает звание самого загруженного международного аэропорта, опережая таких конкурентов, как Лондон Хитроу, Париж Шарль де Голль, Стамбул и Доха.
DXB — один из самых связанных аэропортов мира, предлагающий рейсы в 272 направления в 107 странах, обслуживаемый более чем 106 авиакомпаниями, включая Emirates и flydubai.
История аэропорта впечатляет: с момента основания в 1960 году с одной песчаной ВПП длиной 1800 м DXB превратился в современный авиационный гигант с пропускной способностью 115 миллионов пассажиров в год — и этот показатель, вероятно, будет достигнут в ближайшее время.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 92,3 млн
- Местоположение: Дубай, ОАЭ
- Код IATA: DXB
- Взлётно-посадочные полосы: 2
- Самая длинная ВПП: 4 450 м
- Авиакомпании: 100+
- Направления: 270+
- Открыт: 1960
3. Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (DFW), США — 87,8 млн пассажиров
Независимо от того, приехали ли вы посмотреть на Dallas Cowboys или просто транзитом, DFW — один из самых загруженных аэропортов мира с веской причиной. Построенный в 1973 году, аэропорт включает пять терминалов, в том числе роскошный терминал с частными люксами и бесплатными изысканными блюдами от местных шеф-поваров.
Если у вас всего пара часов в Техасе, обязательно попробуйте фирменное барбекю, сэндвичи и замороженный йогурт в многочисленных кафе аэропорта. После насыщенного обеда расслабьтесь в одном из спа.
В 2024 году DFW обслужил 87,8 миллиона пассажиров. Аэропорт имеет собственный почтовый индекс 75261 и занимает площадь, близкую к размеру Манхэттена, что делает его одним из крупнейших по площади в мире.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 87,8 млн
- Местоположение: Даллас-Форт-Уэрт, Техас, США
- Код IATA: DFW
- Взлётно-посадочные полосы: 7
- Самая длинная ВПП: 4 085 м
- Авиакомпании: 28
- Направления: 260
- Открыт: 1973
4. Аэропорт Токио Ханэда (HND), Япония — 85,9 млн пассажиров
Токио — это сочетание ультрасовременности и глубоко укоренившихся традиций, и аэропорт Ханэда отражает эту двойственность.
Здесь путешествие — это не только пункт назначения, но и опыт. В Ханэде можно окунуться в онсэн (горячие источники), наблюдая взлёты самолётов на фоне горы Фудзи, или прогуляться по воссозданной улице эпохи Эдо в Терминале 3. Любителям поп-культуры понравится Tokyo Pop Town в Терминале 2 с сувенирами в стиле каваии и кафе с матча.
В 2024 году Ханэда принял 85,9 миллиона пассажиров, почти достигнув своей пропускной способности в 90 миллионов, и сохранил статус самого загруженного аэропорта Азии. Расположенный к югу от центра Токио, он является главным внутренним хабом Японии и связывает страну с крупными международными городами. Близость к центру, современные удобства и эффективное обслуживание делают Ханэду одним из лучших аэропортов мира.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 85,9 млн
- Местоположение: Токио, Япония
- Код IATA: HND
- Взлётно-посадочные полосы: 4
- Самая длинная ВПП: 3 360 м
- Авиакомпании: 40+
- Направления: 100+
- Открыт: 1931
5. Лондонский аэропорт Хитроу (LHR), Великобритания — 83,9 млн пассажиров
В 2024 году Хитроу сохранил статус самого загруженного аэропорта Европы, приняв почти 84 миллиона пассажиров. Ключевой трансатлантический хаб, он соединяет Великобританию с более чем 200 направлениями и является базой British Airways.
Несмотря на всего две ВПП, LHR справляется с огромным пассажиропотоком. Четыре пассажирских терминала предлагают первоклассные магазины и лаунжи. Планы по расширению ВПП подчёркивают важность Хитроу в мировой авиации и его роль в качестве ворот в Европу.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 83,9 млн
- Местоположение: Лондон, Великобритания
- Код IATA: LHR
- Взлётно-посадочные полосы: 2
- Самая длинная ВПП: 3 901 м
- Авиакомпании: 80+
- Направления: 200+
- Открыт: 1946
6. Международный аэропорт Денвера (DEN), США — 82,4 млн пассажиров
Второй по площади аэропорт в мире, Денверский международный аэропорт занимает территорию более 135 км² и обслуживает свыше 82 миллионов пассажиров в год.
Известный своим огромным пространством и уникальной крышей в виде палатки, аэропорт расположен в регионе Скалистых гор. Несмотря на масштаб и постоянный поток людей, здесь приятно провести время в ожидании рейса.
Современные системы безопасности минимизируют очереди, автоматическая регистрация багажа упрощает процесс, а обновлённые терминалы чисты и удобны для развлечений и отдыха. Рекомендуем посетить Root Down — первый местный ресторан, открывшийся в аэропорту. Денвер также может похвастаться одной из самых длинных ВПП в мире, способной принимать крупные самолёты для дальнемагистральных рейсов.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 82,4 млн
- Местоположение: Денвер, Колорадо, США
- Код IATA: DEN
- Взлётно-посадочные полосы: 6
- Самая длинная ВПП: 4 800 м
- Авиакомпании: 25
- Направления: 215
- Открыт: 1995
7. Аэропорт Стамбула (IST), Турция — 80,1 млн пассажиров
Аэропорт Стамбула (iGA – Istanbul Grand Airport) быстро стал одним из самых загруженных аэропортов мира, приняв 80,1 миллиона пассажиров в 2024 году. Открытый в 2018 году, он является одним из новейших и самых амбициозных мегахабов. С планами увеличить пропускную способность до 200 миллионов пассажиров к 2028 году, IST претендует на звание крупнейшего аэропорта мира.
Являясь глобальным хабом Turkish Airlines, аэропорт соединяет пассажиров с более чем 300 направлениями в Европе, Азии, Африке и Америке. Концепция «всё под одной крышей» реализована в едином терминале площадью 1,4 миллиона квадратных метров — одном из крупнейших в мире, обслуживающем как внутренние, так и международные рейсы. Архитектура отражает османское наследие, сочетая традиции с современностью.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 80,1 млн
- Местоположение: Стамбул, Турция
- Код IATA: IST
- Взлётно-посадочные полосы: 5
- Самая длинная ВПП: 4 500 м
- Авиакомпании: 99
- Направления: 321
- Открыт: 2018
8. Международный аэропорт Чикаго О’Хара (ORD), США — 80 млн пассажиров
Дизайн аэропорта отражает город, построенный на линиях и движении: три терминала объединены в одно здание, а форма напоминает расположение Чикаго на озере Мичиган и реке Чикаго.
Герб Чикаго вдохновил оформление аэропорта, а концепция «Город в саду» воплощена в цветочных композициях между белоснежной инфраструктурой. Современный комплекс включает четыре терминала с роскошными удобствами: ресторанами высокой кухни, лаунжами, спа, магазинами и зонами развлечений. С прямыми рейсами более чем в 250 направлений, ORD стал местом встречи для 80 миллионов пассажиров в 2024 году. С восемью ВПП — самым большим числом среди крупных международных аэропортов — ORD является ключевым хабом United Airlines и American Airlines.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 80 млн
- Местоположение: Чикаго, Иллинойс, США
- Код IATA: ORD
- Взлётно-посадочные полосы: 8
- Самая длинная ВПП: 3 962 м
- Авиакомпании: 45
- Направления: 258
- Открыт: 1944
9. Международный аэропорт Индиры Ганди (DEL), Индия — 77,8 млн пассажиров
Аэропорт Индиры Ганди в Дели принял 77,8 миллиона пассажиров в 2024 году, став самым загруженным аэропортом Южной Азии.
Будучи хабом для Air India и IndiGo, DEL соединяет Индию с направлениями по всему миру. Современный Терминал 3 и продолжающееся расширение отражают стремительный рост авиационной отрасли страны.
Расположение в столице усиливает значение аэропорта как внутреннего, так и международного узла, демонстрируя быстрое развитие Индии в мировом авиационном рейтинге.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 77,8 млн
- Местоположение: Дели, Индия
- Код IATA: DEL
- Взлётно-посадочные полосы: 4
- Самая длинная ВПП: 4 430 м
- Авиакомпании: 60+
- Направления: 160+
- Открыт: 1962
10. Международный аэропорт Шанхай Пудун (PVG), Китай — 76,8 млн пассажиров
В 2024 году Шанхай Пудун обслужил 76,8 миллиона пассажиров, заняв десятое место в мире.
Открытый в 1999 году, PVG является главным международным хабом Шанхая, в то время как аэропорт Хунцяо обслуживает большинство внутренних рейсов.
Пудун — крупная база China Eastern Airlines и важный элемент экономического и туристического роста Китая.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 76,8 млн
- Местоположение: Шанхай, Китай
- Код IATA: PVG
- Взлётно-посадочные полосы: 5
- Самая длинная ВПП: 4 000 м
- Авиакомпании: 80+
- Направления: 210+
- Открыт: 1999
11. Международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX), США — 76,6 млн пассажиров
Город ангелов и аэропорт мечты. LAX соединяет путешественников с 187 международными направлениями, что делает его популярным местом для пересадок.
В 2024 году через LAX прошло 76,6 миллиона пассажиров, что сделало его самым загруженным аэропортом западного побережья США.
Проехать через Лос-Анджелес и не посетить Голливуд или Беверли-Хиллз сложно, но аэропорт расположен достаточно близко к городу, а общественный транспорт обеспечивает удобный доступ к основным достопримечательностям. Если времени мало, но хочется свежего воздуха — рядом находится пляж Манхэттен. Для отдыха после перелёта рекомендуем массаж глубоких тканей в одном из спа аэропорта — вы это заслужили.
Основные характеристики:
- Годовой пассажиропоток: 76,6 млн
- Местоположение: Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Код IATA: LAX
- Взлётно-посадочные полосы: 4
- Самая длинная ВПП: 3 685 м
- Авиакомпании: 66
- Направления: 187
- Открыт: 1928
Заключение: самые загруженные аэропорты мира
Хотя вы не можете просто сесть на самый дорогой частный самолёт или арендовать крупнейшую яхту, вы можете выбрать, как и где провести неизбежную пересадку. И хотя самые загруженные аэропорты не всегда ассоциируются с роскошью, у них есть свои преимущества.
Международные аэропорты с постоянным потоком пассажиров обычно предлагают лучшие удобства и множество развлечений. Хартсфилд-Джексон в Атланте — самый загруженный аэропорт мира — предлагает более 50 лаунжей, сотни бутиков и роботизированные подушки. DFW располагает роскошным терминалом с частными люксами и бесплатными изысканными блюдами. Чикаго О’Хара вдохновлён концепцией «Город в саду» с цветочными композициями и спа-зонами.
Все крупнейшие аэропорты мира созданы для максимальной эффективности с использованием передовых технологий: роботизированные помощники, автоматическая регистрация и оптимизированные системы безопасности. И, конечно, это возможность окунуться в энергетику тысяч людей со всего мира, ожидающих своё следующее путешествие.
Топ-20 самых загруженных аэропортов мира по пассажиропотоку в 2024 году
|Место
|Город, страна
|Код IATA
|Пассажиры
|1
|Атланта, США
|ATL
|108 067 766
|2
|Дубай, ОАЭ
|DXB
|92 331 506
|3
|Даллас/Форт-Уэрт, США
|DFW
|87 817 864
|4
|Токио, Япония
|HND
|85 900 617
|5
|Лондон, Великобритания
|LHR
|83 884 572
|6
|Денвер, США
|DEN
|82 358 744
|7
|Стамбул, Турция
|IST
|80 073 252
|8
|Чикаго, США
|ORD
|80 043 050
|9
|Нью-Дели, Индия
|DEL
|77 820 834
|10
|Шанхай, Китай
|PVG
|76 787 039
|11
|Лос-Анджелес, США
|LAX
|76 588 028
|12
|Гуанчжоу, Китай
|CAN
|76 365 092
|13
|Инчхон, Корея
|ICN
|71 212 515
|14
|Париж, Франция
|CDG
|70 290 260
|15
|Сингапур, Сингапур
|SIN
|67 650 000
|16
|Пекин, Китай
|PEK
|67 367 428
|17
|Амстердам, Нидерланды
|AMS
|66 828 759
|18
|Мадрид, Испания
|MAD
|66 148 340
|19
|Нью-Йорк, США
|JFK
|63 265 984
|20
|Бангкок, Таиланд
|BKK
|62 234 693
Погружайтесь в мир авиации и планируйте свои путешествия с учётом самых загруженных и современных аэропортов мира!