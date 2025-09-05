15 самых дорогих специй в Мире

Добавьте ярких красок в свою жизнь с этими изысканными приправами! Узнайте о самых дорогих специях в мире — от экзотических семян до редкой пыльцы.
- Самые Дорогие Специи в Мире
- 15. Чёрный Перец: $10 за фунт
- 14. Гвоздика: $11 за фунт
- 13. Розовый Перец: $23 за фунт
- 12. Цейлонская Корица: $27 за фунт
- 11. Чёрный Кардамон: $28 за фунт
- 10. Перец Пасилья де Оахака: $29 за фунт
- 9. Зелёный Кардамон: $32 за фунт
- 8. Зёрна Рая: $33 за фунт
- 7. Листья Кафрского Лайма: $36 за фунт
- 6. Чёрный Тмин: $39 за фунт
- 5. Длинный Перец: $47 за фунт
- 4. Махлаб: $69 за фунт
- 3. Ванильные Стручки: $200 за фунт
- 2. Пыльца Фенхеля: $450 за фунт
- 1. Шафран: $1000 за фунт
- Итог: Рейтинг Самых Дорогих Специй в Мире
- Заключение о Самых Дорогих Специях в Мире
Почему одни специи стоят дороже других? Во многом это связано с высокой стоимостью производства и импортных расходов. Тем не менее, в целом цены на специи со временем снизились.
В эпоху Рима специи были символом статуса и употреблялись в больших количествах богатыми гражданами. Корица и перец пользовались огромным спросом, а торговцы специями путешествовали в Аравию и Индию, чтобы привезти их в Рим.
В Средние века специи были особенно дорогими в Европе. Их использовали не только для приготовления пищи, но и в медицинских целях, а также в религиозных обрядах.
В 1602 году была основана Голландская Ост-Индская компания, которая занималась поставками специй, таких как имбирь, перец и куркума, из Азии в Европу. Этот период стал Золотым веком Нидерландов, когда страна стала одной из самых богатых в мире.
15. Чёрный Перец: $10 за фунт
Ранее известный как «чёрное золото», потому что римляне платили за него золотом, этот вид специй составляет 20% от мирового объёма торговли специями.
Перец — это плоды цветущей лианы из семейства перцевых (Piperaceae). Фунт чёрного перца может стоить до $10.
Чёрный перец из города Телличерри в Керале, Индия, считается одним из лучших в мире. Он содержит биологически активное соединение пиперин, которое улучшает когнитивные функции и обладает противовоспалительными свойствами.
14. Гвоздика: $11 за фунт
Целые гвоздики дорогие по нескольким причинам. Эти цветочные бутоны растут на дереве Syzygium aromaticum, урожай которого составляет всего 2–3 кг в год.
Гвоздика чувствительна к погодным условиям и собирается вручную, когда достигает определённой длины. Эти ароматные специи используются для изготовления душистых помандеров и отпугивания муравьёв.
Гвоздика популярна для приправы мяса и фруктов, часто входит в состав пряных смесей, особенно в ямайской кухне. Её также добавляют в горячие напитки с лимоном.
13. Розовый Перец: $23 за фунт
Несмотря на название, розовый перец — это не настоящий перец. Эти сушёные ягоды растут на вечнозелёном дереве Schinus molle.
Родом из перуанских Анд, это растение не связано с коммерческим перцем. Известное как калифорнийское или перуанское перцевое дерево, оно даёт эти ценные ягоды.
Розовый перец имеет фруктовый вкус, который хорошо сочетается с салатными заправками и курицей. Поскольку ягоды довольно нежные, их не рекомендуется измельчать в перцемолке.
Богатый пищевыми волокнами и антиоксидантами, розовый перец считается способным снижать уровень сахара в крови и облегчать мышечные боли.
12. Цейлонская Корица: $27 за фунт
Корица — это кора дерева рода Cinnamomum и популярная специя во всём мире. Существует два вида корицы: кассия из Китая и Индонезии и цейлонская корица из Шри-Ланки, Сейшельских островов и Мадагаскара.
Цейлонская корица значительно дороже кассии. Фунт цейлонской корицы стоит около $27, тогда как кассия — около $11.
Цейлонская корица светлее по цвету, слаще и менее острая, чем кассия. Она содержит меньше потенциально вредного кумарина. Часто используется в смеси специй гарам масала.
Более 90% корицы, продаваемой в США, — это кассия. Однако именно цейлонская корица обладает полезными свойствами: противовоспалительными, антибактериальными и регулирующими уровень сахара в крови.
11. Чёрный Кардамон: $28 за фунт
Прозванный «Королевой специй», чёрный кардамон (Amomum subulatum) растёт на склонах Гималаев в Индии и Непале. Он похож на зелёный кардамон, но имеет более дымный вкус.
Семена растут в стручках, которые можно добавлять целиком в блюда, а перед подачей удалять из-за сильного аромата.
Кроме кулинарии, чёрный кардамон используется в китайской и индийской медицине для регулирования кислотности желудка и улучшения пищеварения. Считается, что он также помогает нормализовать кровяное давление.
10. Перец Пасилья де Оахака: $29 за фунт
Редкий чили из региона Оахака в Мексике. Этот сорт сушится дымом и гораздо острее традиционного пасилья.
В городе Оахака цена на этот перец около $16 за фунт, в США — от $40 до $60. Его используют в сальсах, соусах, супах и рагу, чтобы придать дымный вкус без добавления мяса.
Ещё один способ употребления — фаршировать перец сыром и обжаривать во фритюре.
9. Зелёный Кардамон: $32 за фунт
Дороже чёрного кардамона, зелёный кардамон обладает интенсивным вкусом, подходящим как для сладких, так и для солёных блюд. Его собирают до созревания, в отличие от чёрного, который сушат над огнём.
Популярен в индийской кухне, а также в скандинавской, например, для финского хлеба пулла. Обычно семена извлекают из стручков непосредственно перед использованием и измельчают в ступке.
Порошок зелёного кардамона считается противовоспалительным и способным снижать кровяное давление. В составе есть флавоноид кверцетин, который, по некоторым исследованиям, уменьшает тревожность и депрессию.
8. Зёрна Рая: $33 за фунт
Также известны как аллигаторский перец, гвинейские зёрна или перец мелеґета, зёрна рая происходят из Западной Африки. Научное название — Aframomum melegueta, представитель семейства имбирных.
Семена используются как специя благодаря своему ароматному, перечному вкусу. Часто входят в смесь специй рас эль ханут.
Эта редкая специя также продаётся в виде экстракта для медицинских целей. Считается, что зёрна рая обладают афродизиакальными свойствами.
7. Листья Кафрского Лайма: $36 за фунт
Дорогие из-за необходимости ручного сбора с длинных колючих веток. Известны также как макрут-лайм, родом из Юго-Восточной Азии, особенно популярны в Таиланде.
Используются в карри, жареных блюдах, рисе и супах. Листья тёмно-зелёного цвета, сушёные можно найти в специализированных магазинах по всему миру.
Свежие листья выращивают в Калифорнии и Флориде. Кафрский лайм — отличный источник витамина C.
Кроме кулинарии, листья можно использовать в горячей ванне, разминая их в руках. Они обладают прекрасным ароматом и подходят для ароматизации волос.
6. Чёрный Тмин: $39 за фунт
В отличие от обычного коричневого тмина, чёрный тмин имеет сладковатый цитрусовый вкус. Не путать с чёрным тмином (чернушкой) или нигеллой — этот тмин тоньше и темнее.
Семена используют целиком, обжаривая для придания вкуса хлебу, тажинам, овощам и мясным блюдам. В странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии чёрный тмин применяют для лечения бронхита, ревматизма и астмы.
Органическое масло чёрного тмина используют не только в кулинарии, но и в уходе за кожей. Оно содержит более 100 витаминов и минералов, помогает бороться с морщинами и улучшать состояние кожи.
5. Длинный Перец: $47 за фунт
Также известен как пипли, длинный перец — плод цветущей лианы с характерной конической формой. Ранее был популярен в африканской, индонезийской, индийской и средиземноморской кухне.
Во время первой осады Рима был выплачен выкуп в виде длинного перца, золота и серебра королю вестготов Алариху I, чтобы снять осаду. Из-за высокой цены в Западном мире длинный перец сейчас встречается реже, чем обычный чёрный.
Обладает острым, землистым вкусом, подходит для расама, чечевичных карри и маринадов. Используется в аюрведической медицине в сочетании с травами.
4. Махлаб: $69 за фунт
Иногда пишется как махлеб, махалепи или майлеб, эта специя — ядро семян вишни Святой Люсии. Высокая цена обусловлена длительным процессом извлечения ядра из косточек.
Ядра сушат и продают целиком или молотыми. Лучше покупать цельный махлаб, так как он дольше сохраняет аромат. Можно измельчать в ступке или мельнице для перца.
Широко используется в греческой и ближневосточной кухне, но менее известен в Европе и США.
3. Ванильные Стручки: $200 за фунт
Ваниль дорогая по нескольким причинам. 80% мирового производства приходится на Мадагаскар, где урожай часто страдает от циклонов.
В 1980-х потребители предпочитали дешёвую синтетическую ваниль, из-за чего некоторые фермеры прекратили производство. Ещё одна причина высокой цены — кражи ванили.
Фермеры собирают стручки недозрелыми, что снижает качество. Ванильные лианы достигают зрелости за 2–4 года. Цветы ванили цветут всего один день в году и должны быть опыляны в этот день для получения стручков.
Настоящие ванильные стручки содержат мелкие семена, в отличие от искусственного ванильного экстракта.
2. Пыльца Фенхеля: $450 за фунт
Вторая по стоимости специя — органическая пыльца фенхеля. Хотя фенхель легко выращивать, пыльцу собирают вручную, и её урожайность очень низкая — около грамма за раз.
Большая часть коммерческой пыльцы фенхеля производится в Тоскане, Италия. Вы можете вырастить фенхель сами и встряхнуть жёлтые цветы в пакете с застёжкой, если у вас есть терпение.
Пыльца фенхеля имеет яркий вкус с нотами аниса, цитруса, лакрицы, перца и шафрана. Её ценят лучшие шеф-повара мира.
Фенхель и его семена и пыльца используются как травяное средство при различных недомоганиях, включая проблемы с пищеварением, а также для очищения организма, детоксикации и похудения.
В древнекитайской медицине фенхель применяли при укусах змей и для лечения катаракты у пожилых.
1. Шафран: $1000 за фунт
Самая дорогая специя в мире — чистый шафран. Его называют «красным золотом» за насыщенный вкус.
Шафран получают из цветка крокуса (Crocus sativus), который собирают вручную. В каждом цветке всего три красных рыльца, для производства одного фунта шафрана нужно около 170 000 цветов.
Грамм шафрана может стоить до $9. Высокая цена обусловлена трудоёмким процессом сбора.
Основные производители — Иран, а также Афганистан, Испания и Индия. Рыльца шафрана называют нитями шафрана после сбора.
Шафран используют для приготовления паэльи с морепродуктами, ризотто алла миланезе и тахдига — хрустящего риса. Питьё шафрановой воды приписывают улучшению цвета и текстуры кожи, а также уменьшению пятен.
Итог: Рейтинг Самых Дорогих Специй в Мире
- Шафран
- Пыльца Фенхеля
- Ванильные Стручки
- Махлаб
- Длинный Перец
- Чёрный Тмин
- Листья Кафрского Лайма
- Зёрна Рая
- Зелёный Кардамон
- Перец Пасилья де Оахака
- Чёрный Кардамон
- Цейлонская Корица
- Розовый Перец
- Гвоздика
- Чёрный Перец
Заключение о Самых Дорогих Специях в Мире
Многие считают, что самая дорогая вещь на кухне — это техника премиум-класса. Однако, как оказалось, некоторые специи тоже могут стоить немалых денег. Если вы хотите узнать больше о самых дорогих специях и причинах их высокой стоимости — продолжайте читать!