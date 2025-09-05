15 самых дорогих специй в Мире

Добавьте ярких красок в свою жизнь с этими изысканными приправами! Узнайте о самых дорогих специях в мире — от экзотических семян до редкой пыльцы.

Самые Дорогие Специи в Мире

Почему одни специи стоят дороже других? Во многом это связано с высокой стоимостью производства и импортных расходов. Тем не менее, в целом цены на специи со временем снизились.

В эпоху Рима специи были символом статуса и употреблялись в больших количествах богатыми гражданами. Корица и перец пользовались огромным спросом, а торговцы специями путешествовали в Аравию и Индию, чтобы привезти их в Рим.

В Средние века специи были особенно дорогими в Европе. Их использовали не только для приготовления пищи, но и в медицинских целях, а также в религиозных обрядах.

В 1602 году была основана Голландская Ост-Индская компания, которая занималась поставками специй, таких как имбирь, перец и куркума, из Азии в Европу. Этот период стал Золотым веком Нидерландов, когда страна стала одной из самых богатых в мире.

15. Чёрный Перец: $10 за фунт

Ранее известный как «чёрное золото», потому что римляне платили за него золотом, этот вид специй составляет 20% от мирового объёма торговли специями.

Перец — это плоды цветущей лианы из семейства перцевых (Piperaceae). Фунт чёрного перца может стоить до $10.

Чёрный перец из города Телличерри в Керале, Индия, считается одним из лучших в мире. Он содержит биологически активное соединение пиперин, которое улучшает когнитивные функции и обладает противовоспалительными свойствами.

14. Гвоздика: $11 за фунт

Целые гвоздики дорогие по нескольким причинам. Эти цветочные бутоны растут на дереве Syzygium aromaticum, урожай которого составляет всего 2–3 кг в год.

Гвоздика чувствительна к погодным условиям и собирается вручную, когда достигает определённой длины. Эти ароматные специи используются для изготовления душистых помандеров и отпугивания муравьёв.

Гвоздика популярна для приправы мяса и фруктов, часто входит в состав пряных смесей, особенно в ямайской кухне. Её также добавляют в горячие напитки с лимоном.

13. Розовый Перец: $23 за фунт

Несмотря на название, розовый перец — это не настоящий перец. Эти сушёные ягоды растут на вечнозелёном дереве Schinus molle.

Родом из перуанских Анд, это растение не связано с коммерческим перцем. Известное как калифорнийское или перуанское перцевое дерево, оно даёт эти ценные ягоды.

Розовый перец имеет фруктовый вкус, который хорошо сочетается с салатными заправками и курицей. Поскольку ягоды довольно нежные, их не рекомендуется измельчать в перцемолке.

Богатый пищевыми волокнами и антиоксидантами, розовый перец считается способным снижать уровень сахара в крови и облегчать мышечные боли.

12. Цейлонская Корица: $27 за фунт

Корица — это кора дерева рода Cinnamomum и популярная специя во всём мире. Существует два вида корицы: кассия из Китая и Индонезии и цейлонская корица из Шри-Ланки, Сейшельских островов и Мадагаскара.

Цейлонская корица значительно дороже кассии. Фунт цейлонской корицы стоит около $27, тогда как кассия — около $11.

Цейлонская корица светлее по цвету, слаще и менее острая, чем кассия. Она содержит меньше потенциально вредного кумарина. Часто используется в смеси специй гарам масала.

Более 90% корицы, продаваемой в США, — это кассия. Однако именно цейлонская корица обладает полезными свойствами: противовоспалительными, антибактериальными и регулирующими уровень сахара в крови.

11. Чёрный Кардамон: $28 за фунт

Прозванный «Королевой специй», чёрный кардамон (Amomum subulatum) растёт на склонах Гималаев в Индии и Непале. Он похож на зелёный кардамон, но имеет более дымный вкус.

Семена растут в стручках, которые можно добавлять целиком в блюда, а перед подачей удалять из-за сильного аромата.

Кроме кулинарии, чёрный кардамон используется в китайской и индийской медицине для регулирования кислотности желудка и улучшения пищеварения. Считается, что он также помогает нормализовать кровяное давление.

10. Перец Пасилья де Оахака: $29 за фунт

Редкий чили из региона Оахака в Мексике. Этот сорт сушится дымом и гораздо острее традиционного пасилья.

В городе Оахака цена на этот перец около $16 за фунт, в США — от $40 до $60. Его используют в сальсах, соусах, супах и рагу, чтобы придать дымный вкус без добавления мяса.

Ещё один способ употребления — фаршировать перец сыром и обжаривать во фритюре.

9. Зелёный Кардамон: $32 за фунт

Дороже чёрного кардамона, зелёный кардамон обладает интенсивным вкусом, подходящим как для сладких, так и для солёных блюд. Его собирают до созревания, в отличие от чёрного, который сушат над огнём.

Популярен в индийской кухне, а также в скандинавской, например, для финского хлеба пулла. Обычно семена извлекают из стручков непосредственно перед использованием и измельчают в ступке.

Порошок зелёного кардамона считается противовоспалительным и способным снижать кровяное давление. В составе есть флавоноид кверцетин, который, по некоторым исследованиям, уменьшает тревожность и депрессию.

8. Зёрна Рая: $33 за фунт

Также известны как аллигаторский перец, гвинейские зёрна или перец мелеґета, зёрна рая происходят из Западной Африки. Научное название — Aframomum melegueta, представитель семейства имбирных.

Семена используются как специя благодаря своему ароматному, перечному вкусу. Часто входят в смесь специй рас эль ханут.

Эта редкая специя также продаётся в виде экстракта для медицинских целей. Считается, что зёрна рая обладают афродизиакальными свойствами.

7. Листья Кафрского Лайма: $36 за фунт

Дорогие из-за необходимости ручного сбора с длинных колючих веток. Известны также как макрут-лайм, родом из Юго-Восточной Азии, особенно популярны в Таиланде.

Используются в карри, жареных блюдах, рисе и супах. Листья тёмно-зелёного цвета, сушёные можно найти в специализированных магазинах по всему миру.

Свежие листья выращивают в Калифорнии и Флориде. Кафрский лайм — отличный источник витамина C.

Кроме кулинарии, листья можно использовать в горячей ванне, разминая их в руках. Они обладают прекрасным ароматом и подходят для ароматизации волос.

6. Чёрный Тмин: $39 за фунт

В отличие от обычного коричневого тмина, чёрный тмин имеет сладковатый цитрусовый вкус. Не путать с чёрным тмином (чернушкой) или нигеллой — этот тмин тоньше и темнее.

Семена используют целиком, обжаривая для придания вкуса хлебу, тажинам, овощам и мясным блюдам. В странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии чёрный тмин применяют для лечения бронхита, ревматизма и астмы.

Органическое масло чёрного тмина используют не только в кулинарии, но и в уходе за кожей. Оно содержит более 100 витаминов и минералов, помогает бороться с морщинами и улучшать состояние кожи.

5. Длинный Перец: $47 за фунт

Также известен как пипли, длинный перец — плод цветущей лианы с характерной конической формой. Ранее был популярен в африканской, индонезийской, индийской и средиземноморской кухне.

Во время первой осады Рима был выплачен выкуп в виде длинного перца, золота и серебра королю вестготов Алариху I, чтобы снять осаду. Из-за высокой цены в Западном мире длинный перец сейчас встречается реже, чем обычный чёрный.

Обладает острым, землистым вкусом, подходит для расама, чечевичных карри и маринадов. Используется в аюрведической медицине в сочетании с травами.

4. Махлаб: $69 за фунт

Иногда пишется как махлеб, махалепи или майлеб, эта специя — ядро семян вишни Святой Люсии. Высокая цена обусловлена длительным процессом извлечения ядра из косточек.

Ядра сушат и продают целиком или молотыми. Лучше покупать цельный махлаб, так как он дольше сохраняет аромат. Можно измельчать в ступке или мельнице для перца.

Широко используется в греческой и ближневосточной кухне, но менее известен в Европе и США.

3. Ванильные Стручки: $200 за фунт

Ваниль дорогая по нескольким причинам. 80% мирового производства приходится на Мадагаскар, где урожай часто страдает от циклонов.

В 1980-х потребители предпочитали дешёвую синтетическую ваниль, из-за чего некоторые фермеры прекратили производство. Ещё одна причина высокой цены — кражи ванили.

Фермеры собирают стручки недозрелыми, что снижает качество. Ванильные лианы достигают зрелости за 2–4 года. Цветы ванили цветут всего один день в году и должны быть опыляны в этот день для получения стручков.

Настоящие ванильные стручки содержат мелкие семена, в отличие от искусственного ванильного экстракта.

2. Пыльца Фенхеля: $450 за фунт

Вторая по стоимости специя — органическая пыльца фенхеля. Хотя фенхель легко выращивать, пыльцу собирают вручную, и её урожайность очень низкая — около грамма за раз.

Большая часть коммерческой пыльцы фенхеля производится в Тоскане, Италия. Вы можете вырастить фенхель сами и встряхнуть жёлтые цветы в пакете с застёжкой, если у вас есть терпение.

Пыльца фенхеля имеет яркий вкус с нотами аниса, цитруса, лакрицы, перца и шафрана. Её ценят лучшие шеф-повара мира.

Фенхель и его семена и пыльца используются как травяное средство при различных недомоганиях, включая проблемы с пищеварением, а также для очищения организма, детоксикации и похудения.

В древнекитайской медицине фенхель применяли при укусах змей и для лечения катаракты у пожилых.

1. Шафран: $1000 за фунт

Самая дорогая специя в мире — чистый шафран. Его называют «красным золотом» за насыщенный вкус.

Шафран получают из цветка крокуса (Crocus sativus), который собирают вручную. В каждом цветке всего три красных рыльца, для производства одного фунта шафрана нужно около 170 000 цветов.

Грамм шафрана может стоить до $9. Высокая цена обусловлена трудоёмким процессом сбора.

Основные производители — Иран, а также Афганистан, Испания и Индия. Рыльца шафрана называют нитями шафрана после сбора.

Шафран используют для приготовления паэльи с морепродуктами, ризотто алла миланезе и тахдига — хрустящего риса. Питьё шафрановой воды приписывают улучшению цвета и текстуры кожи, а также уменьшению пятен.

Итог: Рейтинг Самых Дорогих Специй в Мире

Шафран Пыльца Фенхеля Ванильные Стручки Махлаб Длинный Перец Чёрный Тмин Листья Кафрского Лайма Зёрна Рая Зелёный Кардамон Перец Пасилья де Оахака Чёрный Кардамон Цейлонская Корица Розовый Перец Гвоздика Чёрный Перец

Заключение о Самых Дорогих Специях в Мире

Многие считают, что самая дорогая вещь на кухне — это техника премиум-класса. Однако, как оказалось, некоторые специи тоже могут стоить немалых денег. Если вы хотите узнать больше о самых дорогих специях и причинах их высокой стоимости — продолжайте читать!